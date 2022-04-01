Rusya: Mayınların 370'i Karadeniz'de

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Karadeniz'de tehlike saçan mayınlarla ilgili konuştu. Konaşenkov, "Mayınların 370'i Karadeniz, 50'si Azak Denizi’ne yerleştirildi" dedi.

Karadeniz, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra son günlerde ortaya çıkan mayınlarla konuşuluyor.

Mayınların Ukrayna'ya ait olduğu iddia edilirken, Kiev'den yapılan açıklamada, 26 - 28 Mart tarihlerinde Türkiye ve Romanya'da görülen deniz mayınlarının 2022 yılı başı itibarıyla Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne kayıtlı olmadığının tespit edildiği belirtildi.

RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDA MAYIN GERİLİMİ

Moskova ise Karadeniz'de görülen mayınlardan Kiev yönetimini sorumlu tutuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna donanması tarafından yerleştirilen mayınlardan bazılarının sürüklendiğini söyledi.

MAYINLARIN 370'İ KARADENİZ'DE

Konaşenkov, "25 Şubat’tan 4 Mart’a kadar Karadeniz ve Azak Denizi’ne Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından 420 civarında mayın bırakıldı. 'Yam-1' model mayınların 370'i Karadeniz, 50'si Azak Denizi’ne yerleştirildi.” diye konuştu.

FIRTINALAR NEDENİYLE SÜRÜKLENDİ

Karadeniz’deki fırtınalar ve yetersiz teknik duruma işaret eden Konaşenkov, bu nedenlerle 10 civarında mayının bağlı olduğu yerden koparak rüzgar ve akıntıların etkisiyle güneye doğru sürüklendiğini aktardı.

Konaşenkov, bir Ukrayna mayınının Romanya kara sularında, bir diğer mayının Türk denizciler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

"NEREYE SÜRÜKLENDİĞİNİ KİMSE BİLEMEZ"

Mayınların tüm Karadeniz ülkelerine ait nakliye ve yük gemileri için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Konaşenkov, yaptığı yazılı açıklamada, “Kalan Ukrayna mayınlarının bugün nereye sürüklendiğini kimse bilemez.” değerlendirmesinde bulundu.

ZELENSKY'NİN İDDİASI: UKRAYNA LİMANLARINI RUSYA MAYINLADI

Aynı Rus askeri yetkili ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin, Norveç’te milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya’nın yabancı gemilerin girişini engellemek için Ukrayna limanlarını mayınladığını iddia ettiğini hatırlattı.

İgor Konaşenkov, Zelensky’nin bu konuda doğru bilgiye sahip olmadığını sözlerine ekledi.

İğneada açıklarında tespit edilen mayın ViDEO