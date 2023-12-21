Rusya: Paşinyan'ın, Putin'in davetini değerlendireceğini umuyoruz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ülkesine davet etti.

Moskova yönetimi, Paşinyan'ın daveti değerlendirerek Rusya'yı ziyaret edeceğini umuyor.

Rusya Paşinyan'ı bekliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Paşinyan'ın, 25-26 Aralık tarihlerinde Putin'in davetine icabetle St Petersburg'da olacağını varsaydıklarını belirtti.

Putin, söz konusu tarihlerde Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri başkanlarının geleneksel Yeni Yıl öncesi toplantısına katılacak.

"Ermenistan'la sakin tartışmaya hazırız"

Toplantıda tüm meselelerin ele alınma fırsatı olacağını belirten Zaharova, şunları söyledi:

Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin tüm yönleriyle tutumumuz hem Devlet Başkanı (Putin) hem de Rusya Dışişleri Bakanı (Lavrov) tarafından defalarca ve ayrıntılı olarak ifade edildi.



Ermenistan ile sakin, profesyonel ve ortaklık tarzında bir tartışmaya her zaman hazırız.