Rusya, Prigojin’in cenaze törenini tartışıyor: Karar, akrabalarıyla birlikte alınacak Kremlin Sözcüsü Peskov, "Cenaze törenine ilişkin bilgim yok" diyerek, Wagner lideri Prigojin'in ailesini adres gösterdi.

AA & Ensonhaber

İçinde Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de olduğu özel jet, Rusya'nın Tver bölgesinde düştü.

Rusya otoriteleri, spekülasyonların ardından yaptığı açıklamada, Prigojin’in ölenler arasında olduğunu doğruladı.

Cenaze töreni tartışması

Şimdi de Prigojin için cenaze töreni düzenlenip düzenlenmeyeceği tartışma konusu oldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, henüz bir karar alınmadığını belirterek, Wagner liderinin ailesini işaret etti.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karar akrabalarıyla birlikte alınacak

Rus Sözcü Peskov, "Cenaze törenine ilişkin bilgim yok, o yüzden bir şey söyleyemem." dedi.

Bir karar alındığında açıklama yapılacağını dile getiren Peskov, şöyle devam etti:

Bu tür kararlar her zaman akrabalarıyla birlikte ve akrabaların kararına göre alınır.

Prigojin'in içinde bulunduğu uçak düştü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 24 Ağustos'ta ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Moskova'ya karşı silahlı isyan

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı.

İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.