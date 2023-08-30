Rusya, Prigojin'in uçağının kasıtlı düşürülmesi ihtimalini dışlamıyor: Soruşturmayı bekleyin Kremlin Sözcüsü Peskov, uçak kazasıyla ilgili devam eden incelemenin sonucuna işaret etti. Peskov, 'kasıtlı' eylemlerin de değerlendirilen olasılıklar arasında olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

Rusya'da düşen uçakta ölen Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin için dün cenaze töreni düzenlendi.

Prigojin'in ardından uçak kazasına ilişkin spekülasyonlar devam ederken, kasıtlı düşürülme olasılığı göz ardı edilmiyor.

Moskova yönetimi, iddialar üzerine açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin dahil 10 kişinin öldüğü uçak kazasına ilişkin soruşturmanın, olayın kasıtlı olarak meydana gelme ihtimalini de içerdiğini söyledi.

'Kasıtlı vahşet' ihtimaller arasında

Peskov, gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlarken şöyle dedi:

Bu uçak kazasıyla ilgili durum tamamen farklı. Açıkçası kasıtlı vahşet de dahil olmak üzere farklı versiyonları var, öyle diyelim. Soruşturmanın sonuçlarını bekleyelim.

Uluslararası soruşturmaya ret

Peskov, ayrıca uçak kazasına ilişkin soruşturmanın Rusya soruşturması olduğunu, uluslararası bir incelemenin söz konusu olamayacağını da dile getirdi.

Interfax'ın haberine göre Kremlin Sözcüsü, Rus yetkililerin, Prigojin ve beraberindekilerin uçtuğu Embraer Legacy uçağının üreticisi olarak Brezilya tarafının soruşturmaya katılımını reddetmesi hakkında yorum yapma talebi üzerine şu yanıtı verdi: