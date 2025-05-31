Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi ve Donetsk'te 2 yerleşim yerini ele geçirdik

AA

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, başta Türkiye olmak üzere birçok arabulucunun çabalarıyla sona erdirilmeye çalışılıyor.

2 Haziran Pazartesi günü, heyetler arasında yeni bir görüşme olması bekleniyor.

ATEŞKES ÇALIŞMALARININ ORTASINDA KRİTİK AÇIKLAMA

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT YOK EDİLDİ

Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilerek, "Sumi bölgesinde Vodolagi, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Novopol yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 'İskender' kısa menzilli balistik füze sistemiyle Sumi'deki ABD üretimi HIMARS çok namlulu roketatar fırlatıcı sisteminin ve mühimmatlarının yok edildiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 169 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirildi.