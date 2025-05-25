Rusya-Ukrayna arasında bir esir takası daha

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Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerinin sonuçları görülmeye devam ediliyor.

Bu müzakerelerden esir takası anlaşması çıktı ve bugün bir takas daha gerçekleştirildi.

303'ER ESİR TAKAS EDİLDİ

Rusya ve Ukrayna arasında 3 günlük savaş esiri takası tamamlandı. İki ülke arasında toplamda biner kişilik esir takası yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “16 Mayıs’ta İstanbul’da varılan anlaşmalara uygun bir şekilde, 23 Mayıs-25 Mayıs döneminde, Rusya ve Ukrayna tarafları bin kişiye karşı bin kişi formülünü uygulamıştır.” denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “303 Ukraynalı eve döndü. Türkiye'de kararlaştırılan bine bin takas anlaşmasının üçüncü kısmı tamamlandı. Bu takası başarıyla gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan ekibe teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

DOLMABAHÇE'DEKİ KRİTİK GÖRÜŞMELER

İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan görüşmelerde taraflar, “1000’e 1000” oranında büyük bir esir takasının temelini atarken, olası bir ateşkes için pozisyonlarını da detaylı şekilde paylaştı.

Ayrıca, iki ülkenin liderlerinin doğrudan bir araya gelme ihtimali de müzakere masasında gündeme geldi.

Bu gelişmeler, savaşın sürdüğü ortamda diplomatik çözüm arayışlarının yeniden ivme kazandığını gösteriyor.