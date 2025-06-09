Rusya- Ukrayna arasında ilk esir takası bugün gerçekleşti

DHA

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakereleri sonucunda, her iki taraf da karşılıklı esir takası konusunda anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda, esir takasının ilk aşaması bugün gerçekleşti.

Ukranya Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile yeni esir takasının ilk aşamasının başladığını açıkladı.

"İSTANBUL MÜZAKERELERİNDE VARILAN ANLAŞMANIN TAM ANLAMIYLA UYGULANMASINI BEKLİYORUZ"

Zelensky, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün, önümüzdeki günlerde birkaç aşamada devam edecek olan bir esir takası başladı. Şu anda geri getirdiğimiz kişiler arasında ağır yaralı da olmak üzere yaralılar ve 25 yaşın altındakiler var. Süreç oldukça karmaşık, birçok hassas detay içeriyor ve müzakereler neredeyse her gün devam ediyor. İstanbul’daki müzakerelerde varılan insani anlaşmaların tam anlamıyla uygulanmasını bekliyoruz.

"BU HEDEF DOĞRULTUSUNDA HER DÜZEYDE ÇALIŞIYORUZ"

Zelensky, her bir kişiyi geri getirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayarak, “Bu hedef doğrultusunda her düzeyde çalışıyoruz. Esarette kalan herkesi eve getirmeliyiz. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum.” dedi.