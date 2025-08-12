Rusya, Ukrayna eğitim merkezine saldırı düzenledi

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim sürüyor...

Son yaşanan gerilim de ise, Rus ordusunun dün gece ülkeye 4 balistik füze ve 48 adet insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı belirtildi.

UKRAYNA SİLAHLI KUVVETLERİ'NE AİT SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Hava savunma kuvvetleri tarafından 36 İHA'nın imha edildiği kaydedilen açıklamada, 3 füze ve 12 İHA'nın 7 ayrı noktaya isabet ettiği aktarıldı.

1 ASKERİ EĞİTİM SAHASINA HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİĞİ BİLDİRİLDİ

Ukrayna Ordusu Kara Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamada ise Rus güçlerinin 1 askeri eğitim sahasına hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.

Saldırının Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı bir askeri eğitim merkezine yönelik gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, saldırı sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı ifade edildi.