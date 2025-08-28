Rusya: Ukrayna saldırılarında 102 İHA düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna’nın Rusya’ya düzenlediği saldırılarda 102 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, Moskova saatiyle dün 23.00’ten bu sabah 07.00’ye kadar süren saldırılarda Rus hava savunma sistemlerinin söz konusu İHA’ları etkisiz hale getirdiği belirtildi.

İHA'LARIN BÖLGE BAZINDA DAĞILIMI

Bakanlık, düşürülen İHA’ların bölgeler bazındaki dağılımını şu şekilde açıkladı: Karadeniz üzerinde 22, Rostov bölgesinde 21, Samara’da 21, Krasnodar’da 18, Kırım’da 11, Voronej’de 3, Saratov’da 3, Volgograd’da 2 ve Azak Denizi üzerinde 1.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Açıklamada, saldırılarda ölen veya yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Krasnodar Bölgesi Operasyonel Karargahı yetkilileri, düşen İHA parçalarının Kuban’ın Severskiy bölgesindeki bir rafineri tesisinde yangına, Gelincik’te ise orman yangınına yol açtığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Krasnodar’daki Afipskiy ve Samara’daki Novokuybışevskiy petrol rafinerilerinde de yangın çıktığı görüldü.