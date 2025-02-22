Rusya Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden can alıcı fotoğraflar

Haber Merkezi

Rusya-Ukrayna Savaşı, üç yılını geride bırakırken dünya genelinde derin izler bırakan bir çatışma halini aldı.

24 Şubat 2022'de başlayan ve Rusya'nın “özel askeri harekat” olarak tanımladığı işgal, sadece Ukrayna'yı değil tüm dünyayı etkileyen büyük bir krize dönüştü.

Milyonlarca insan evlerinden, topraklarından oldu ve derin bir insani kriz patlak verdi.

Savaşın ilk günlerine ait fotoğraflar, Associated Press tarafından yeniden paylaşıldı.

Görüntüler, savaşın neden olduğu yıkım ve trajediyi bir kez daha hatırlattı.

"ALEVLER İÇİNDE PATLAYAN BİNALAR"

Haberde şu ifadeler yer aldı:

İlk hava saldırılarının kulakları sağır eden gümbürtüsü. Alevler içinde patlayan ve enkaza dönüşen binalar. Bodrum katlarında saklanan dehşete düşmüş insanlar.

Umutsuzluk çığlıkları ve destek kucaklaşmaları. Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin ilk günü olan 24 Şubat 2022'nin gerçekliğiydi.

İLK ÖLÜLERİNİ SAYIYORLARDI

"O meşum günün sabahındaki ilk patlamalardan itibaren Ukrayna sonsuza dek değişti." denilen haberde;

"Akşam karanlığı çöktüğünde Ukraynalılar ilk ölülerini sayıyor ve ülkenin pek çok yerinde kendilerini Rus işgali altında buluyorlardı.

Diğerleri ise hızla ilerleyen Rus güçlerinden kaçmak için aşırı kalabalık trenlere doluştu." ifadeleri kullanıldı.

"KORKU İLK GÜNKÜ KADAR AMANSIZ"

Haberin devamında şunlar aktarıldı:

Belirsizlik ve korku havada asılı duruyordu. Ukrayna'nın çok daha büyük ve donanımlı bir Rus ordusunun saldırısına dayanıp dayanamayacağını kimse bilmiyordu.

Üç yıl sonra, sürekli korku ilk günkü kadar amansız.

ON BİNLERCE CANA MAL OLDU

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük silahlı çatışma, her iki taraftan da on binlerce kişinin hayatına mal oldu.

Binlerce sivil, çatışmalarda öldürüldü. Milyonlarca Ukraynalı ülkelerini terk etti ve birçoğunun geri dönme ihtimali yok.

BEŞTE BİRİ İŞGAL ALTINDA

Sayısız aile parçalandı, sevdiklerini gömmek zorunda kaldı, evleri ve geçim kaynakları paramparça oldu.

Ukrayna'nın beşte biri Rus işgali altında ve Kiev'in bu bölgelerin kontrolünü yeniden ele geçirebileceğine dair hiçbir işaret yok.

ZELENSKY'NİN 3 YILLIK DEĞİŞİMİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin savaştan önceki ve sonraki halleri ise geride kalan 3 yılın özeti niteliğinde.