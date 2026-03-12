Rusya: Ukrayna, TürkAkım’a gaz sağlayan tesise saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Karadeniz üzerinden Avrupa’ya gaz sevkiyatı yapılan TürkAkım doğal gaz boru hattı’na gaz sağlayan bir tesise insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini, ancak saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

KOMPRESÖR İSTASYONUNA GECE SALDIRISI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’daki enerji altyapılarını hedef alan İHA saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre Ukrayna’ya ait 10 insansız hava aracı, Krasnodar Bölgesi’ndeki Gay-Kodzor yerleşiminde bulunan ve TürkAkım’a gaz sağlayan Russkaya kompresör istasyonuna yönlendirildi.

Rus hava savunma sistemlerinin İHA’ları etkisiz hale getirdiği ve tesiste herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.

GAZ SEVKİYATINA YÖNELİK SALDIRI İDDİASI

Rusya tarafı, söz konusu saldırının Avrupa’ya doğal gaz tedarikini sekteye uğratmayı amaçladığını ileri sürdü. Açıklamada, Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef alan bu tür saldırılarla Avrupa’daki tüketicilere yönelik gaz akışını engellemeye çalıştığı ifade edildi.

Gazprom, bir gün önce yaptığı açıklamada Ukrayna’nın son iki hafta içinde TürkAkım doğal gaz boru hattı ve Mavi Akım doğal gaz boru hattı’na gaz sevkiyatı yapılan tesislere 12 ayrı saldırı girişiminde bulunduğunu, ancak tümünün püskürtüldüğünü bildirmişti.

PUTİN UYARMIŞTI

Vladimir Putin de 4 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın enerji altyapılarını hedef alan saldırılarla Avrupa’ya zarar verdiğini ve Karadeniz’deki TürkAkım ile Mavi Akım boru hatlarına yönelik saldırı planları bulunduğunu öne sürmüştü.