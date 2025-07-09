Rusya Ukrayna'nın Kostiantynivka kentine saldırdı

Rusya ve Ukrayna arasında iki yıla aşkın süredir yaşanan çatışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda gerçekleşen son saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Rusya, Ukrayna'nın Kostiantynivka kentinde saldırı düzenledi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında üç kişi hayatını kaybetti.
KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Saldırı sonrası yıkılan binanın enkazında acil durum ekipleri hayatını kaybedenleri arama çalışmalarını sürdürürken, itfaiye ekipleri çıkan yangınları söndürmek için müdahalede bulundu.