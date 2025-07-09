Abone ol: Google News

Rusya Ukrayna'nın Kostiantynivka kentine saldırdı

Rusya'nın, Ukrayna'nın Kostiantynivka kentine düzenlediği saldırıda üç kişi hayatını kaybederken, yıkılan bir binada da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

AA AA
Güncelleme:

Rusya ve Ukrayna arasında iki yıla aşkın süredir yaşanan çatışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleşen son saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Ukrayna'nın Kostiantynivka kentinde saldırı düzenledi​​​​​​.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında üç kişi hayatını kaybetti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 

Saldırı sonrası yıkılan binanın enkazında acil durum ekipleri hayatını kaybedenleri arama çalışmalarını sürdürürken, itfaiye ekipleri çıkan yangınları söndürmek için müdahalede bulundu.

Dünya Haberleri