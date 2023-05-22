Rusya: Ukrayna'ya F-16 transferi, NATO'nun müdahalesini gündeme getirir Rus diplomatlar, Ukrayna'da gerekli F-16 altyapısının olmadığını söyledi. NATO'ya bu konuda uyarı yapıldı.

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Rusya, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya F-16 tedarikine onay vermesine tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı pilotlara yönelik F-16 savaş uçakları eğitim programlarını onayladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Biden'a uçağın Rusya topraklarına girmek için kullanılmayacağına dair güvence verdi.

Üst düzey Rus diplomatlar, F-16 jetlerinin Ukrayna'ya verilmesinin NATO'nun çatışmadaki rolünü sorgulayacağını ve Rusya'nın askeri hedeflerini baltalamayacağını söyledi.

Rus elçi: Ukrayna'da F-16 altyapısı yok

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, "Ukrayna'da F-16'nın işletilmesi için altyapı yok, gerekli sayıda pilot ve bakım personeli de yok." dedi.

Antonov, "Amerikan savaşçıları, yabancı 'gönüllüler' tarafından kontrol edilen NATO hava alanlarından havalanırsa ne olacak?" diye sordu.

"Operasyonun tüm hedeflerine ulaşacağız"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD jetlerinin Ukrayna'ya herhangi bir transferinin "kesinlikle anlamsız ve aptalca" olacağını dile getirdi ve ekledi:

Bu çabalar tamamen yararsız ve anlamsız: yeteneklerimiz öyle ki, özel askeri operasyonun tüm hedeflerine kesinlikle ulaşılacak.

"Kırım'a saldırı Rusya'ya saldırıdır"

Antonov ayrıca, Ukrayna'nın Kırım bölgesine yönelik herhangi bir saldırısının Rusya'ya yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini anlattı.

Antonov, "ABD'nin, Rusya'nın tepkisinden tamamen haberdar olması önemlidir." dedi.

Zelensky F-16'lardan emin

G7 ülkeleri, hafta sonu Japonya'da yaptıkları toplantıda Ukrayna'ya uzun vadeli desteğin sinyallerini verdi.

Toplantıya katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ülkesinin F-16 tedarik edeceğinden emin olduğunu kaydetti.