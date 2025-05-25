Rusya ve Ukrayna esir takasını tamamladı

AA

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen Rusya- Ukrayna müzakerelerinde esir takası konusunda anlaşma sağlandı.

Bu kapsamda iki ülke de, savaş sırasında 1000 esirin karşılıklı olarak takas edilmesinde mutabık kaldı.

3 günlük savaş esiri takası, bugün gerçekleşen takasla tamamlandı.

Buna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

"RUSYA VE UKRAYNA TARAFLARI BİN KİŞİYE KARŞI BİN KİŞİ FORMÜLÜNÜ UYGULAMIŞTIR"

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “16 Mayıs’ta İstanbul’da varılan anlaşmalara uygun bir şekilde, 23 Mayıs-25 Mayıs döneminde, Rusya ve Ukrayna tarafları bin kişiye karşı bin kişi formülünü uygulamıştır.” denildi.

"TÜRKİYE'DE KARARLAŞTIRILAN BİNE BİN TAKAS ANLAŞMASININ ÜÇÜNCÜ KISMI TAMAMLANDI"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “303 Ukraynalı eve döndü. Türkiye'de kararlaştırılan bine bin takas anlaşmasının üçüncü kısmı tamamlandı. Bu takası başarıyla gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan ekibe teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.