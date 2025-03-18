Rusya, Vladimir Putin ve Donald Trump'ın görüşme saatini duyurdu

DHA

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı telefon görüşmesini bekliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamada bulundu.

GÖRÜŞME 16.00'DA

Putin ile Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını hatırlatan Peskov, “Görüşme, 16.00-18.00 saatlerinde gerçekleşecek. İkili ilişkilerin iyileştirilmesi ve Ukrayna meselesiyle ilgili bazı konular var. İki lider, bu konuları ele alacak.” dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarına değinen Peskov, “Durumun gerginleşmesinden ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinden endişeliyiz. Durumu dikkatle takip ediyoruz. Durumun barış yoluna girmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.