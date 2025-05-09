Rusya'nın başkenti Moskova, ihtişamlı kutlamalardan birine ev sahipliği yapıyor.
Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup edişinin 80. yıl dönümü, Kızıl Meydan'da görkemli bir askeri geçit töreniyle kutlanıyor.
ASKERİ TEÇHİZATLAR SERGİLENDİ
Sabah saatlerinde başlayan törenlerde, binlerce asker Kızıl Meydan’dan geçti.
Tanklar, füzeler ve modern askeri araçlar sergilendi.
Hava kuvvetlerine ait jetler de geçit törenine eşlik ederek gökyüzünde Rus bayrağının renklerini oluşturdu.
DÜNYA LİDERLERİ KATILDI
Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra birçok ülkenin lideri de katıldı.
Konuk devlet başkanları arasında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yer aldı.
Liderler, tören öncesinde resmi törenle karşılandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış