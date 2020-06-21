Rusya’da bikinili hemşireye yeni meslek edindi

23 yaşındaki Nadia Zhukova, hastanede çekilen fotoğrafların bir anda nasıl yayıldığını anlamadığını belirterek, yeni işinden mutlu olduğunu söyledi.

Rusya'nın Tula bölgesindeki bir hastanede görevli hemşire Nadia Zhukova'nın, bikini üzerine şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesi ülke gündemine oturdu.

Özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için hemşireye, uyarı cezası verildi.

"HAVA ÇOK SICAK" SAVUNMASI

Havanın sıcak olması nedeniyle bu yola başvurduğunu belirten 23 yaşındaki hemşire, bugünlerde yeni teklifler almaya başladı.

SPOR MARKASI İÇİN POZ VERDİ

Rusya'da bir spor markasından reklam teklifi alan Zhukova, kameralar karşısına geçerek poz verdi. Yeni işinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Zhukova, diğer taraftan doktor olmak istediğini ifade etti.

"FOTOĞRAFLAR BENİ UTANDIRDI"

Hastanede çekilen ve sosyal medyada yayılan fotoğraflara da değinen Rus hemşire, "Hala bunun hakkında konuşmaktan utanıyorum." dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"NASIL HIZLI YAYILDI, ANLAMIŞ DEĞİLİM"

"Bu fotoğrafın hangi gün çekildiğini biliyorum, ancak bunun internette bu kadar hızlı yayılması benim için hala bir gizem. Vardiyamdan döndüğümü ve insanların fotoğrafın bağlantısını benimle paylaşmaya devam ettiğini hatırlıyorum.

Tabii ki, kendimi tanıdım ve hemen sosyal medya hesaplarımı kapattım. Böyle bir ilgiye hazır değildim."