Talihsiz kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Yolda yürürken cep telefonuyla ilgilenmek, zaman zaman tehlikeli anlara yol açabiliyor.

Bunun son örneği Rusya'da yaşandı. Bir yaya, karşıdan karşıya geçerken telefonuna bakıyordu.

TELEFONA BAKARKEN OTOBÜS ÇARPTI

Gelen otobüsü fark edemeyen yaya, otobüsün çarpmasıyla yere düştü. O anlar, başka bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otobüsün çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran adam, yerden kalktıktan sonra şoförle bir süre konuştu ve oradan ayrıldı.

Rusya'da cep telefonuna bakan adama otobüs çarptı ViDEO