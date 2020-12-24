Euro
9.2614
-0.74%
Dolar
7.5926
-0.63%
Altın
457.75
-0.5%
Borsa
1.424
0.46%
Bitcoin
176.777
-0.54%
EXEN Coin
10.38
-6.14%
11ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 11 C

    Rusya'da cep telefonuna bakan adama otobüs çarptı

    Talihsiz kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 13:21
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 13:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'da cep telefonuna bakan adama otobüs çarptı

    Yolda yürürken cep telefonuyla ilgilenmek, zaman zaman tehlikeli anlara yol açabiliyor.

    Bunun son örneği Rusya'da yaşandı. Bir yaya, karşıdan karşıya geçerken telefonuna bakıyordu.

    TELEFONA BAKARKEN OTOBÜS ÇARPTI

    Gelen otobüsü fark edemeyen yaya, otobüsün çarpmasıyla yere düştü. O anlar, başka bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Otobüsün çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran adam, yerden kalktıktan sonra şoförle bir süre konuştu ve oradan ayrıldı.

    Rusya'da cep telefonuna bakan adama otobüs çarptı ViDEO

    Rusya da cep telefonuna bakan adama otobüs çarptı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir