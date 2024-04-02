Rusya'da aldatıldığını öğrenen kadın, kocasının penisini kesti Rusya'da 34 yaşındaki Tatyana Rykova isimli kadın, eşi tarafından aldatıldığını öğrenince talihsiz adamın penisini kesti.

ensonhaber.com

Rusya'da korkunç bir olay meydana geldi.

Mendeleyevsk kentinde yaşayan bir adam kanlar içinde kalarak polise ihbarda bulundu.

Olay yerine giden ekipler, adamın 34 yaşındaki eşi Tatyana Rykova'yı dairede elinde bıçakla şok geçirmiş bir halde buldu.

Ekipler kanlar içinde buldu: Anlamsız cümleler kuruyordu...

Ekipler, kadının kendi kendine anlamsız cümleler kurduğunu söylerken gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

34 yaşındaki Tatyana Rykova'nın aldatıldığını öğrenmesi sonucu kriz geçirdiği ve talihsiz adamın penisini kestiği belirlendi.

Aldatıldığını öğrenince eşinin penisini kesti

Ağır yaralanan ve penisi tamamen parçalanan adamın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Bir diğer yandan kıskançlık krizi nedeniyle eşinin penisini kesen kadının sorgusu da devam ediyor.