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- Rusya’da korkunç kaza: 22 yaşındaki genç öldü
Rusya’da korkunç kaza: 22 yaşındaki genç öldü
Sahilde tekneye bağlanan bota binen ve eğlenen gençlerin sonu feci oldu. Süratli bir jet-ski o bota çarptı ve gençlerden biri hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 11.07.2022 - 11:00
- Güncelleme : 11.07.2022 - 11:44
Görüntüler Rusya’nın Omsk şehrinden…
İki genç, sahilde teknenin arkasına bağlanan bota bindi, bir süre ilerledi.
Doyasıya eğlenen gençler, korkunç bir kaza yaşadı.
22 yaşındaki Rus öldü
Hızla gelen bir jet-ski, o bota çarptı ve gençler havaya savruldu.
Kaza anbean görüntülenirken, botta bulunan 22 yaşındaki gencin öldüğü belirlendi.
Bu arada jet-ski sürücüsünün kaçtığı öğrenildi.
Rusya'da jet ski eğlencesinde korkunç kaza VİDEO