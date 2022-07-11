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Rusya’da korkunç kaza: 22 yaşındaki genç öldü

Rusya’da korkunç kaza: 22 yaşındaki genç öldü

Sahilde tekneye bağlanan bota binen ve eğlenen gençlerin sonu feci oldu. Süratli bir jet-ski o bota çarptı ve gençlerden biri hayatını kaybetti.