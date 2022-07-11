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    Rusya’da korkunç kaza: 22 yaşındaki genç öldü

    Sahilde tekneye bağlanan bota binen ve eğlenen gençlerin sonu feci oldu. Süratli bir jet-ski o bota çarptı ve gençlerden biri hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 11:44
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    Rusya’da korkunç kaza: 22 yaşındaki genç öldü

    Görüntüler Rusya’nın Omsk şehrinden…

    İki genç, sahilde teknenin arkasına bağlanan bota bindi, bir süre ilerledi.

    Doyasıya eğlenen gençler, korkunç bir kaza yaşadı.

    22 yaşındaki Rus öldü

    Hızla gelen bir jet-ski, o bota çarptı ve gençler havaya savruldu.

    Kaza anbean görüntülenirken, botta bulunan 22 yaşındaki gencin öldüğü belirlendi.

    Bu arada jet-ski sürücüsünün kaçtığı öğrenildi.

    Rusya'da jet ski eğlencesinde korkunç kaza VİDEO

    Rusya’da korkunç kaza: 22 yaşındaki genç öldü #1

    Rusya’da korkunç kaza: 22 yaşındaki genç öldü #2

    Rusya’da korkunç kaza: 22 yaşındaki genç öldü #3

    Rusya’da korkunç kaza: 22 yaşındaki genç öldü #4

    Rusya’da korkunç kaza: 22 yaşındaki genç öldü #5

    Rusya’da korkunç kaza: 22 yaşındaki genç öldü #6


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