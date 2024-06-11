Rusya'da nükleer tatbikat: İkinci aşamaya geçtiler Putin'in talimatıyla yapılan tatbikatta, nükleer silahların savaşta kullanımıyla ilgili eğitimler veriliyor.

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AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'yı nükleer silahlı saldırı konusunda uyarması sonrası başlatılan tatbikat devam ediyor.

Moskova'dan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu, nükleer silah tatbikatının ikinci aşamasına geçti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Putin'in kararıyla stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin tatbikatının ikinci aşamasının başladığını duyurdu.

Nükleer silah tatbikatı

Nükleer silahların savaşta kullanımıyla ilgili eğitimler yapıldığı belirtildi:

Tatbikat sırasında, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetleri birimlerinin stratejik olmayan nükleer silahların savaşta kullanımına yönelik ortak eğitimi konuları üzerinde çalışılacak.

Egemenlik ve toprak bütünlüğü vurgusu yaptılar

Tatbikatın Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koşulsuz sağlamak amacıyla yapıldığı kaydedilen açıklamada, Rusya ve Belarus'ta stratejik olmayan nükleer silahların savaşta kullanımına yönelik birimlerin personeli ve ekipmanının hazır olmasının sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

İskender füzeleri için eğitim verildi

Tatbikatın ilk aşamasında, Güney Askeri Bölgesi'nde füze birliklerinin İskender operasyonel-taktik füze sisteminin kullanımına yönelik eğitimler aldığı hatırlatıldı.

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri birliklerinin Kinjal aerobalistik hipersonik füzeler de dahil olmak üzere, özel muharebe birimlerinin havacılık silahlarıyla donatılması ve belirlenen devriye alanlarına uçması konusunda pratik yaptığı ifade edildi.

Rus nükleer güçlerinin hazırlık kapasitesi yükseltiliyor

21 Mayıs'ta Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Güney Askeri Bölgesi'nde stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına yönelik tatbikat başlattığını duyurmuştu.

Bakanlık, "tatbikatın, bazı Batılı yetkililerin Rusya'ya karşı tehdit içeren kışkırtıcı açıklamalarına cevap olarak Rus nükleer güçlerinin hazırlık kapasitesinin yükseltilmesi, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması amacıyla düzenlendiğine" dikkati çekmişti.

Rusya, geçen yıl "NATO'nun başka ülkelere taktik nükleer silah yerleştirdiği" gerekçesiyle Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)