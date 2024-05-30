Rusya'da tartışılan seçenek: Batı'yı korkutmak için nükleer patlama şart Moskova, Ukrayna'yı destekleyen Batı'ya geri adım attırmak için nükleer deneme seçeneğini dillendirmeye başladı.

ensonhaber.com

Batı'yı Ukrayna'ya destek vermekten caydırmayı hedefleyen Rusya, nükleer silah kullanabileceği konusunda uyarıyor. Moskova'dan yükselen yeni bir ses, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Kremlin danışmanları, Batı'yı uyarmak için "gösteri niteliğinde" nükleer patlamayı düşünebileceklerini söylüyor.

Moskova merkezli Dış ve Savunma Politikası Konseyi düşünce kuruluşunun üyesi Dmitry Suslov, nükleer silahlı test patlamasının Batı'yı "korkutabileceğini" belirtti.

Rusya'nın derinliklerine saldırılara onay

Son günlerde Batı'dan peş peşe gelen açıklamalarda, Rusya'nın içindeki askeri noktalara Ukrayna tarafından saldırı düzenlenebileceği şeklinde ifadelere imza atıldı.

NATO'nun en tepesinden gelen destek sözlerinin yanı sıra Almanya, Fransa ve Finlandiya da böyle bir hamleye yeşil ışık yaktıklarını duyurdu.

Nükleer patlama teklifi: Batı'yı uyaralım

"Batı'yı uyarmak için nükleer patlamayı dikkate almalıyız." şeklindeki öneri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya silah kullanımını gevşetmeye sıcak bakan Avrupa'ya uyarısının ardından geldi.

Putin, bu yönde adım atan Avrupa'nın "ateşle oynadığını" söylerken, küresel çatışmanın tetiklenebileceği uyarısında bulundu.

NATO'da kritik toplantı

İngiltere basınından The Telegraph, söz konusu düşünce kuruluşunun öne sürdüğü fikirlerin, Kremlin tarafından zaman zaman hükümet politikasına dönüştürüldüğünün altını çizdi.

NATO liderleri, Ukrayna'ya yönelik yeni bir destek paketi hazırlama çabalarına odaklanmak üzere toplanacak.