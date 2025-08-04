Rusya'da otobüs ile tren çarpıştı: 1 ölü 16 yaralı

Rusya'nın Leningrad bölgesinde, Lodeynopolsky ilçesine bağlı Lodeynoye Pole ile Olonets tren istasyonları arasındaki hemzemin geçitte saat 06.11 civarında bir yolcu otobüsü ile yük treni çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Oktyabrskaya Tren Yolları’nın açıklamasına göre, Kem kentinden Yaroslavl’a doğru yol alan ve içinde 37 kişi bulunan otobüs, yaklaşan trenin yoluna çıkarak kazaya sebep oldu.

"OTOBÜS ŞOFÖRÜ UYARI SİNYALİNE DİKKAT ETMEDİ"

Tren yolundaki uyarı sinyalleri çalışmasına rağmen, otobüs şoförü uyarılara kulak vermeyip trenin önüne geçti. Tren sürücüsü otobüsü fark ederek acil fren yaptı ancak araçlar arasındaki mesafenin kısa olması nedeniyle duramadı.