Rusya'da patlayan baraj sonrası evler su altında kaldı 15 bin 641 ev, nehir üzerindeki barajın patlamasından olumsuz etkilendi. Suyun kente doğru ilerlediği uyarısının ardından tahliye çağrısı yapıldı.

AA

Rusya'da 15 binden fazla ev, patlayan baraj nedeniyle suya gömüldü.

Ural Nehri üzerindeki barajın patlaması nedeniyle 33 bölgedeki 193 yerleşim birimi su taşkınlarından etkilendi.

Sular altında kalan ev sayısı 15 bin 641'e çıkarken, bahçe sayısı 4 bin 13 oldu.

Rusya'daki Kurgan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, suyun kente doğru ilerlediği belirtilerek, vatandaşlara tahliye çağrısında bulunuldu.

Tahliyeler başladı

Sel tehlikesi nedeniyle acil durumun ilan edildiği Tümen bölgesinin 8 yerleşim biriminde tahliyelerin başlatıldığı bildirildi.

Tümen Bölge Valisi Aleksandr Moor, İşim Nehri'nde su seviyesinin 10 metreye ulaşabileceğini belirtti.

Ural Nehri üzerindeki baraj patladı

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde, Ural Nehri üzerindeki bir barajın 6 Nisan akşamı patlaması nedeniyle 2 bin 400'den fazla ev sular altında kalmıştı.

Sel nedeniyle mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için tahliye çalışmaları başlatılmıştı. Ülkenin diğer bölgelerindeki nehirler de taşmaya başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta hükümete seller nedeniyle özel komisyon kurma talimatı vermişti.

Sel tehlikesi nedeniyle Kurgan ve Tümen bölgelerinde 8 Nisan'da acil durum ilan edilerek, bazı yerlerde geçici konaklama merkezleri oluşturulmuş ve tahliyeler başlatılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)