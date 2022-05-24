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    Rusya'da pilot, öğrencisiyle uçakta cinsel ilişkiye girdi

    Öğrencilere eğitim veren pilot, uçağı otomatiğe alarak daha fazla uçuş vaadiyle 21 yaşındaki öğrencisini cinsel ilişkiye zorladı.
    • 24.05.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 12:59
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    Rusya'da pilot, öğrencisiyle uçakta cinsel ilişkiye girdi

    Rusya'da 28 yaşındaki bir pilot, öğrencilere uçuş eğitimi vermeye başladı.

    Eğitim kapsamında 21 yaşındaki genç bir kız da aynı pilottan ders almaya başladı.

    Birebir derslerle verilen uçuş eğitimleri sırasında kalkışa geçen uçaktaki pilot, uçağı otomatiğe alarak öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi.

    Daha fazla uçuş vaadinde bulununca kabul etti

    Kayıtların sosyal medyaya sızdırılmasıyla birlikte pilot ve öğrenci gözaltına alındı. Öğrenci, ilk olarak iddiaları inkar etti.

    Daha sonra bu ifadesini değiştiren kadın öğrenci, hocasının teklifini “Daha fazla uçuş saati” vaadinden sonra kabul ettiğini anlattı.

    Rusya da pilot, öğrencisiyle uçakta cinsel ilişkiye girdi #1

    Arkadaşı kendisinden intikam aldı

    Öğrenci, söz konusu görüntülerin nasıl yayıldığını da anlattı. Tartıştığı bir arkadaşının kendisinden intikam almak istediğini belirten öğrenci, görüntülerin bu nedenle sosyal medyada paylaşıldığını ifade etti.

    Pilot çalıştığı kurumdan kovulurken, öğrenci ise okuldan ayrılmak zorunda kaldı.

    Rusya da pilot, öğrencisiyle uçakta cinsel ilişkiye girdi #2


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