Rusya’da stratejik bombardıman uçağı düştü

İHA

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk'ta, Rus ordusuna ait Tu-22M3 model stratejik bombardıman uçağı düşüş yaptı.

4 MÜRETTEBATTAN BİRİ ÖLDÜ

Uçakta yer alan dört mürettebattan biri yaşamını yitirirken, diğerleri sağ kurtuldu.

DÜŞÜŞ NEDENİ "TEKNİK ARIZA"

Yetkililer, uçağın rutin bir uçuş sırasında teknik bir arıza nedeniyle Buret köyü yakınlarına düştüğünü belirtti ve kazada çevredeki yerleşim alanlarının zarar görmediğini ifade etti. Kazanın kesin sebepleri ise henüz netlik kazanmış değil.