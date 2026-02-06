Rusya'da suikast girişimi: Vladimir Alexeyev vuruldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Moskovada suikast girişimi...

Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alexeyev'e başkent Moskova'da suikast girişimi düzenlendi.

SIRTINDAN VURULARAK YARALANDI

Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (GRU) iki numaralı ismi olarak bilinen Korgeneral Vladimir Alexeyev, Moskova'da vurularak yaralandı.

Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Alexeyev'in evinin önünde birden fazla el ateş açılması sonucu sırtından yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

OLAY YERİNDE İNCELEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Silahlı saldırganın olay yerinden kaçtığı, polis tarafından arandığı aktarıldı. Olay yerinde çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.

Ukrayna istihbaratı daha önce Alexeyev'i "uluslararası bir suçlu" olarak nitelendirmişti.

''RUSYA FEDARASYONUNUN KAHRAMANI ÜNVANINA LAYIK GÖRÜLDÜ''

64 yaşındaki Alexeyev, 2011'den beri GRU'nun birinci başkan yardımcısı olarak görev yapan ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarını denetleyen Rusya'nın en kıdemli askeri istihbarat yetkililerinden biri olarak biliniyor.

Alexeyev, 2017'de ülkenin en yüksek nişanlarından biri olan "Rusya Federasyonu Kahramanı" unvanına layık görülmüştü.