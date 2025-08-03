Rusya'da yanardağ, 600 yıl sonra faaliyete geçti

Rusya Kamçatka'daki Krasheninnikov Yanardağı, 600 yıl aradan sonra ilk kez faaliyete geçti.

Yanardağın faaliyetinin, Rusya'yı sarsan şiddetli depremlerle ilgili olabileceği ileri sürüldü.

"BU, YANARDAĞIN 600 YIL İÇİNDEKİ İLK PATLAMASI"

Kamçatka Volkanik Patlama Müdahale Ekibi Başkanı Olga Girina'nın, "Bu, Krasheninnikov Yanardağı'nın 600 yıl içinde tarihsel olarak doğrulanan ilk patlamasıdır" açıklamasında bulundu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Kamçatka birimi, patlamanın ardından 6 bin metre yüksekliğe ulaşan bir kül bulutu oluştuğunu bildirdi.

YANARDAĞI 856 METRE YÜKSEKLİĞE SAHİP

Yanardağın yüksekliği ise bin 856 metre olarak açıklandı.

Bakanlık, kül bulutunun doğuya, Pasifik Okyanusu yönüne doğru sürüklendiğini ve güzergahında yerleşim yeri bulunmadığını belirtti.