Rusya'daki Dağıstan bölgesinde helikopter düştü: 4 kişi öldü

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 01:33
  • Rusya'nın Dağıstan bölgesinde Ka-226 tipi helikopter bir evin üzerine düştü ve 4 kişi hayatını kaybetti.
  • Olay yerinde yangın çıkarken, kazanın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.
  • Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Ka-226" tipi helikopter, Dağıstan bölgesinde bulunan Açisu yerleşim yerinde bir evin üzerine düştü.

KAZADA  4 KİŞİ ÖLDÜ

Helikopterin düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu ifade edildi.

Helikopterin, Kizlyar Elektromekanik Fabrikası çalışanlarını taşıdığı belirtildi.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, olay yerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İlk belirlemelere göre, 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

