Rusya’daki havayollarından karar: Türkiye’ye yapılacak birçok uçuş iptal

Aeroflot ile S7 Airlines yaz sezonunda Türkiye'ye yapacakları çok sayıda uçuşu iptal etti. Türkiye'ye uçuşları yeniden başlatma konusunda hükümetin kararını beklediklerini duyurdular.

Rusya, koronavirüs nedeni ile geçen aydan bu yana Türkiye’ye yapılan uçuşları haftada iki sefer hariç olmak üzere 1 Haziran’a kadar dursa da hükümetin bu kararı uzatıp uzatmayacağı konusundaki belirsizlik açıklığa kavuşturulmadı.

Bu belirsizlik üzerine, Rus havayolu şirketleri Türkiye uçuşlarını 1 Haziran'dan sonra da açmama kararı aldı.

Rus havayolları Aeroflot'tan dün akşam yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"(Koronavirüs) görev gücünün izin verdiği haftalık iki sefer hariç olmak üzere, haziran ayı için satışları durdurduk ve tüm uçuşları iptal ettik."

S7 Havayolları da Aeroflot'tan sonra Türkiye'ye yapılacak tüm uçuşların yaz sonuna kadar belirsizlikler nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

“MOSKOVA, HENÜZ KARAR VERMEDİ”

Rus havacılık sektöründen bir kaynak, Türkiye'ye uçuş yasağını 30 Haziran'a kadar uzatmaya karar verdiğini söyledi. Ancak, hükümetin koronavirüs tedbirlerini belirleyen görev gücü böyle bir kararın alındığını teyit etmediğini söylerken; başka bir kaynak da Moskova'nın henüz karar vermediğini yineledi.

“TELAFİ EDEBİLECEK BİR PAZAR YOK”

Andiamo Tur'dan Cem Polatoğlu, karar üzerine Türkiye’nin turizminin etkileneceğini belirterek yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Rus turistlerin gelmemesini telafi edebilecek bir pazar yok. Bu karar (uçuşların durdurulması) en yoğun geçen temmuz ve ağustos aylarındaki satışları ciddi şekilde etkileyecektir."





“SÜRECİN HIZLANDIRILMASI KONULARINDA MUTABAKAT SAĞLADIK”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizm ve aşı sevkiyatları gibi konuları görüşmek üzere Rusya'da bazı temaslarda bulunmuş, Kalın açıklamasında Rus yetkililerin Türkiye'deki kapanma, şimdiki kademeli açılma ve vaka sayılarını yakından takip ettiğini söylemişti.

Kalın, "En yakın sürede hem Rus aşısının Türkiye'ye gelmesiyle ilgili hem de turizm sezonunun, uçuşların başlaması ile ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılması konularında mutabakat sağladık. Önümüzde, yakın vadede bir takvim var. Atılacak adımları, birlikte yakın bir şekilde takip edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.