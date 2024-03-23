Rusya’daki terör saldırısında yaralananlara kan vermek için halk sırada Rusya’nın Moskova bölgesindeki Crocus Konser Salonu’nda dün akşam meydana gelen terör saldırısında ölü sayısı 115'e yükselirken, halk yaralılara kan vermek için hastanelere koştu.

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DHA

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün korkunç bir terör saldırısı gerçekleşti.

Konser salonunda bulunanlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, çok sayıda kişi yaralanırken çok sayıda kişi ise hayatını kaybetti.

Ortalık kan gölüne dönerken, korku içinde kaçmaya çalışan vatandaşlar da cehennemi yaşadı.

Dünyanın gündemine oturan olayla ilgili gelişmeler gelirken, halk ise hastanelere akın etti.

Halk kan vermek için sırada

Rusya Soruşturma Komitesi bugün yaptığı açıklamada ölü sayısının 115'e yükseldiğini ve sayının artabileceğini ifade etmişti.

Moskova bölgesi sağlık yetkilileri, saldırıda yaralananlara kan vermek için halkın merkezlerde sıraya girdiğini belirtti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)