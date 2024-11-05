Rusya'dan ABD başkanlık seçimleriyle ilgili açıklama: En büyük zorluk sonuçların kabulü

İHA

Amerikan halkı yeni başkanını seçmek için sandık başında..

Seçmenler, Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında kararını veriyor..

Oy verme süreci devam ederken Rusya'dan bir açıklama geldi.

2020 SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova 60'ıncı ABD başkanlık seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zakharova, 2020 seçimlerini hatırlatarak, sonuçları kabul etmeyenlerin 'terörist' olarak nitelendirildiğini ve geniş çaplı gözaltılar yaşandığını hatırlattı.

ABD toplumundaki mevcut kutuplaşmayı değerlendiren Zakharova, bu durumun siyasi partiler ya da ideolojik görüşlerden çok, derin bir toplumsal bölünme olduğuna dikkat çekti.

"KARŞILIKLI SAYGININ OLDUĞU BİR SİSTEM YOK"

Ayrıca, ABD'de artık geleneksel demokrasinin ve karşıt görüşlere saygının zayıfladığına işaret eden Zakharova, Amerikan toplumunun, birlikte yaşamayı nasıl sürdüreceğini sorguladığını ifade ederek, "Artık parti çizgileri ya da farklı bakış açılarına karşılıklı saygının olduğu bir sistem yok" açıklamasını yaptı.