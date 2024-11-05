Rusya'dan Apple'a 3,6 milyon ruble ceza

AA

Rusya'dan bir teknoloji üreticisine daha ceza...

Apple aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

3,6 MİLYON RUBLE CEZA

Bu platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Apple'ın 3,6 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

DİĞER PLATFORMLARA DA GELMİŞTİ

Ülkede Google, TikTok ve Telegram gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.