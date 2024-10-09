Rusya'dan 'Discord' kararı: Yasaklandı Sosyal medya platformlarına ilişkin tüm dünyada tartışmalar yaşanırken Rusya, Discord’un yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülkede engellendiğini açıkladı.

AA

Ülkemizde son günlerde yaşanan korkunç olaylar sonrası gündem olan popüler mesajlaşma uygulaması Discord’a yönelik tartışmalar sürüyor...

Uygulamanın yasaklanması gerektiğini savunanlar ve tam tersi görüştekiler arasında tartışmalar devam ederken Rusya'dan Discord'a yönelik yeni bir karar geldi.

YASAL GEREKLİLİKLERİ YERİNE GETİRMEDİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord’un yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülkede engellendiğini duyurdu.

Rus TASS haber ajansına göre, Roskomnadzor basın servisinden yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasının Rus yasalarını ihlal ettiği bildirildi.

Uygulamanın terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, bu amaçlarla vatandaşların kandırıldığı, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasını sağladığı kaydedilen açıklamaya göre, bu gerekçelerle uygulamaya engelleme kararı getirildi.

DİSCORD'A 6 MİLYON RUBLE CEZA KESİLMİŞTİ

Açıklamada, geçen yıl mahkeme kararıyla uygulamada yasa dışı bilgileri silmediği gerekçesiyle Discord’a 6 milyon ruble (yaklaşık 62 bin dolar) ceza kesildiği hatırlatıldı.

Roskomnadzor, daha önce Discord yönetimine 947 yasa dışı materyalin kaldırılması için talep göndermişti.

Discord, 2015’te bilgisayar oyuncularının daha iyi iletişim kurmasını sağlamak amacıyla kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)