Rusya'dan Google ve Wikipedia'ya 13 milyon ruble ceza

Ülke genelinde sosyal medya platformlarına yönelik denetimler sürüyor...

Google ve Wikipedia aleyhine açılan davalar, başkent Moskova'da görüldü.

TOPLAM 13 MİLYON RUBLE CEZA

Söz konusu platformlarda çeşitli yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği ve yasalara uyulmadığına karar veren mahkeme, Google'ın 7 milyon ruble, Wikipedia'nın da 6 milyon ruble ceza ödemesine hükmetti.

CEZALAR SÜRÜYOR

Ülkede söz konusu şirketlerin yanı sıra Apple, Twitch ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

Yasalara uymadıkları gerekçesiyle Instagram, X, YouTube ve Facebook gibi platformlara da erişim engeli getirilmişti.