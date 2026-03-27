Rusya'dan İran'a yardım açıklaması: Askeri ürün tedarik ediyoruz

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı, tüm Körfez'i savaş alanına çevirdi.

Tüm dünyayı etkileyen, enerji sektöründe krize neden olan savaş, tam 1 ayını geride bırakıyor.

Bu süreçte ABD ve İsrail saldırılarına direnen, ilk saldırıyla hemen yıkılması beklenen rejimi ayakta tutan ve Körfez'e füze yağdıran İran yönetiminin Çin ve Rusya'dan yardım aldığı iddiaları, çatışmanın başından bu yana gündemde.

RUSYA'DAN İRAN İDDİALARINA CEVAP

Bu kapsamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir Fransız televizyonuna verdiği mülakatta, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran'a yönelik operasyonlarında Rusya'nın pozisyonuna ilişkin iddiaları yanıtladı.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar kapsamında İran'ın stratejik bir partner olduğunu anımsatan Lavrov, doğrudan Tahran'ı savunmaktan ziyade uluslararası hukukun yanında durduklarının altını çizdi.

Sadece İran'ın değil, ABD ve İsrail saldırganlığından zarar gören tüm Körfez ülkelerinin menfaatlerini koruduklarını dile getiren Lavrov, İran yönetimi ile olan askeri ve teknik iş birliği anlaşmalarına da atıfta bulundu.

"İRAN'A ASKERİ ÜRÜN DESTEĞİ VERİYORUZ"

Lavrov, bu konudaki iddialara ilişkin yaptığı değerlendirmede, İran'a belirli askeri ürünlerin tedarikini sağladıklarını ancak istihbarat desteği verdikleri yönündeki suçlamaları kabul etmediklerini kaydetti.

"ORTA DOĞU'DAKİ ABD ÜSLERİNİN KONUMU SIR DEĞİL"

Orta Doğu'da konuşlu Amerikan üslerinin konumlarının sır olmadığını ve herkes tarafından bilindiğini kaydeden Lavrov, söz konusu üslerin uydu ve istihbarat verisi toplama amacıyla kullanıldığını aktararak Tahran yönetiminin buraları hedef almasını şaşırtıcı bulmadığını sözlerine ekledi.

Lavrov, Amerikalıların kendi askerlerini bu üslerden önceden tahliye etmesinin başlarına ne geleceğini bildiklerinin bir göstergesi olduğunu ve kendi başlattıkları bu saldırganlıkla Arap müttefiklerini yüzüstü bırakarak onlara ihanet ettiklerini savundu.