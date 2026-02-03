Rusya'dan Macron hakkında Afrika'ya yönelik operasyon iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Afrika'da bazı liderlerin 'ortadan kaldırılmasını' hedefleyen gizli istihbarat operasyonlarına yetki verdiğini iddia etti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi tarafından yapılan açıklamada Emmanuel Macron yönetiminin Fransa'nın Afrika kıtasında son yıllarda yaşadığı nüfuz kaybının ardından bölgede yeniden etkili olmayı amaçladığı savunuldu.

Paris'in bu süreci 'siyasi bir geri dönüş' olarak gördüğü iddia edildi.

FRANSA'YA HİZMET ETMEYİ REDDEDİYORLAR

Fransa'nın eski sömürgeleri olan bazı Afrika ülkelerinde halkçı ve egemenlik yanlısı güçlerin iktidara gelmesinin Paris yönetimi açısından ciddi kayıplara yol açtığı ifade edilen açıklamada bu yönetimlerin Fransa'nın siyasi ve ekonomik çıkarlarına hizmet etmeyi reddettiği hatırlatıldı.

Macron'un Afrika'daki bazı liderleri hedef alan planların hayata geçirilmesi için Fransız istihbaratına doğrudan onay verdiği ileri sürülerek bu yaklaşımın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik daha önceki girişimlerden esinlenmiş olabileceği dile getirildi.

BURKİNA FASO'DA DARBE GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Burkina Faso'da 3 Ocak'ta yaşanan darbe girişimine Fransa'nın dahil olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada darbe planının Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore'ye yönelik bir suikast girişimini de kapsadığı iddia edildi.

Söz konusu girişimin başarısız olduğu ancak Fransa'nın Sahel-Sahra bölgesinde istikrarsızlaştırma faaliyetlerini sürdürdüğü öne sürülen açıklamada bu kapsamda Mali'de yakıt konvoylarına saldırılar düzenlendiği, şehirleri kuşatma girişimlerinde bulunulduğu ve sivillere yönelik terör eylemleri düzenlendiği belirtildi.

Bu eylemlerle Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita yönetiminin devrilmesinin hedeflendiği iddia edildi.

FRANSA'NIN BÖLGEDEKİ İTİBAR KAYBI DERİNLEŞİYOR

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de benzer planların bulunduğu savunulan açıklamada Ekim 2025'te yönetim değişikliğinin yaşandığı Madagaskar'ın da hedef ülkeler arasında yer aldığı vurgulandı.

Paris'in BRICS ile ilişkileri geliştirme yönünde adımlar atan Madagaskar yönetimini devirmeyi ve kendisine bağlı bir yönetimi yeniden tesis etmeyi amaçladığı savunuldu.

Fransa'nın Afrika'da çeşitli silahlı ve terörist gruplara doğrudan destek verdiği iddia edilen açıklamada bu politikanın kıtadaki istikrarsızlığı artırdığı ve Fransa'nın bölgedeki itibar kaybını derinleştirdiği öne sürüldü.