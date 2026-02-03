Trump'ı kızdıran Epstein sorusu: Gazetecileri Oval Ofis'ten kovdu

- Jeffrey Epstein belgeleriyle ilgili soru, Trump'ı öfkelendirdi.
- Trump, konunun açılması üzerine gazetecilerin Oval Ofis'ten çıkarılmasını istedi.
- Basın mensupları hızlıca odadan çıkarıldı.
Jeffrey Epstein davasına ilişkin kamuoyuna açıklanan belgeler ve isim listeleri tartışılmaya devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gazetecileri ağırladığı sırada Jeffrey Epstein belgelerine ilişkin yöneltilen soru ortamı gerdi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ancak Epstein konusunun açılmasıyla tavrı bir anda değişen Trump, toplantının derhal bitirilmesini istedi.
Trump, Epstein konusunun açılmasıyla basının dışarı çıkarılması talimatını verdi.
GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ
Gündemdeki diğer konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Trump, Epstein belgeleri sorulduğunda sessizliğe bürünerek, "Teşekkür ederim, tamamdır" ifadelerini kullandı ve gazetecilerle göz temasını kesti.
Beyaz Saray görevlilerinin müdahalesine dikkat çeken görüntülerde, basın mensuplarının apar topar Oval Ofis'ten çıkarıldığı görüldü.
Görevliler, yüksek sesle "Hadi gidelim, teşekkürler basın mensupları" diyerek odayı boşalttı.