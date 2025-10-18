Rusya’dan ‘Putin-Trump Tüneli’ iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya, ABD ile iki kıtayı birbirine bağlayacak dev bir altyapı projesi için masaya oturduklarını iddia etti. Rusya Devlet Başkanı’nın Ekonomik İşlerden Sorumlu Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Moskova ve Washington’un Bering Boğazı altından geçecek demiryolu tüneli projesine ilişkin görüşmelere başladığını açıkladı.

"TÜNEL ÜZERİNE GÖRÜŞMELER BAŞLADI"

Aynı zamanda Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı da olan Dmitriev, “Tünel üzerindeki görüşmeler başladı” ifadelerini kullandı. Dmitriev, açıklamasını Cuma günü ABD’nin sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

TRUMP: "PROJE İLGİNÇ"

ABD Başkanı Donald Trump ise, Beyaz Saray’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede konuya değinerek, Bering Boğazı altından geçecek tünel projesini “ilginç bulduğunu” söyledi.

Projenin hayata geçmesi durumunda Rusya ile ABD, demiryolu taşımacılığıyla doğrudan birbirine bağlanmış olacak.

8 YILDA 8 MİLYAR DOLARA TAMAMLANABİLİR

Dmitriev, modern inşaat teknolojileri sayesinde tünelin sekiz yıldan kısa sürede tamamlanabileceğini belirtti. Amerikalı milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu The Boring Company’nin teknolojileri kullanılırsa projenin maliyetinin 8 milyar doların altında kalabileceğini ifade etti.

Bu tutarın, önceki tahminlerde yer alan 65 milyar dolarlık maliyetten çok daha düşük olduğu vurgulandı.

"PUTİN-TRUMP TÜNELİ" EKONOMİK BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR

Dmitriev, projeye “Putin-Trump Tüneli” adını verdiğini belirterek, girişimin iki ülke arasında ortak kaynak geliştirme, istihdam yaratma ve ekonomik büyümeye katkı potansiyeli taşıdığını söyledi.

Ayrıca RDIF’in, Rusya ile Çin arasında inşa edilen sınır ötesi demiryolu köprüleri gibi uluslararası projelerde deneyim sahibi olduğunu da hatırlattı.