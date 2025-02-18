Rusya'dan Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin değerlendirme

AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da basın toplantısı düzenledi.

Zaharova, burada gündemdeki konuları değerlendirdi.

"UKRAYNA KRİZİ VE ULUSLARARASI MESELELER DAHİL İKİLİ İLİŞKİLERDE BİRDEN ÇOK SAYIDA SORUN VAR"

Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Zaharova, "Bu nedenler tamamen ortadan kaldırılmadan, meselenin uzun vadeli çözümü mümkün değil. Aksi taktirde çatışmalar yeniden başlayabilir. Bu bizim için kabul edilemez." diye konuştu.

Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yaklaşımı dikkate aldığını belirterek, "Sonucun ne olacağını zaman gösterecek. Ukrayna krizi ve uluslararası meseleler dahil ikili ilişkilerde biriken çok sayıda sorun var. Trump yönetiminin bu sorunları istişare etmeye hazır olduğunu görüyoruz." dedi.

"UKRAYNA'NIN NATO'YA ÜYELİĞİ BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ihtimalini değerlendiren Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği bizim için kabul edilemez. Bu güvenliğimiz için ciddi tehdit oluşturuyor. Bu tüm Avrupa için feci sonuçlara yol açabilir. Bununla birlikte, Kiev'in şu anda NATO'ya kabul edilmesinden vazgeçmek yeterli değil.

Zaharova, Ukrayna'nın anayasa gereği tarafsız olması, herhangi bir ittifaka katılmaması ve nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurguladı.

"BRÜKSEL, MESELENİN ASKERİ ÇÖZÜMÜNE ODAKLI KALIYOR"

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasını istemediğini savunan Zaharova, "Rusya'ya karşı olan Avrupalı seçkinler, zincirden kopmuş gibi istişarelerde Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik olası çerçeveyi reddediyor, nefret ve öfke dolu hareket ediyorlar. Anlaşılan Brüksel, meselenin askeri çözümüne odaklı kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Zaharova, Avrupalı ülkelerin Kiev'e destek vermesinin sonuçsuz kalmayacağını vurguladı.

Batılı ülkelerin de Rusya ve ABD arasındaki müzakereleri olumsuz karşıladığına işaret eden Zaharova, "Batı'nın Rus-Amerikan temaslarına gergin, hatta panik halde tepki verdiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Çin ve diğer ülkelerin, Ukrayna'daki durumun çözümüne ilişkin şu ana kadar yaptıkları tekliflere değer verdiklerini belirten Zaharova, bunun "sorumluluk" göstergesi olduğunu dile getirdi.

"BUNU MOLDOVA HALKINA KARŞI ALÇAKLIK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Moldova'nın başkent Kişinev'deki "Rus Evi" olarak bilinen Rusya Bilim ve Kültür Merkezinin faaliyetlerini sonlandırma kararını değerlendiren Zaharova, bu kararın, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Moldova'nın hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle alındığına dikkati çekti.

Mariya Zaharova, şöyle konuştu: