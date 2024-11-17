Rusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı hava saldırısı

AA

Ukrayna-Rusya savaşında şiddet yeniden tırmanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece ve sabah saatlerinde ülkesinin tüm bölgelerine yönelik yoğun kombine saldırı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun saldırıda çeşitli model İHA'lar ve "Tsirkon", "İskender", "Kinjal" model seyir, balistik ve aerobalistik füzeler kullandığını aktaran Zelensky, "Toplamda 120 civarında füze ve 90 İHA kullanıldı. Hava savunma güçlerimizce 140'tan fazla hava hedefi imha edildi." ifadesini kullandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Zelensky, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını kaydederek, "Ne yazık ki isabet ve düşen enkaz nedeniyle tesislerde hasarlar var. Mikolayiv'de İHA saldırısı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı." ifadesine yer verdi.

Devlet Başkanı Zelensky ayrıca, bazı bölgelerde elektriğin kesildiğini, ilgili tüm güçlerin saldırı sonuçlarını ortadan kaldırılma çalışmalarında yer aldığını aktardı.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısı sonucunda bölgede 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Demir yollarını yöneten devlet şirketi "Ukrzaliznytsia" tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rus saldırıları sonucu Dnipropetrovsk bölgesinde 2 demir yolu çalışanının öldüğü, 3 çalışanın yaralandığı bildirildi.