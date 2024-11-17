Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: Askeri sanayi alanındaki enerji altyapısı hedef alındı

AA

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmanıyor...

Gerçekleştirilen son saldırılara ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair bilgi paylaşıldı.

"TÜM BELİRLENEN HEDEFLER VURULDU"

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Rusya Silahlı Kuvvetleri, sabah havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın askeri sanayi sektörünün çalışmasını sağlayan kritik öneme sahip enerji altyapı unsurlarına ve askeri ürünler imal eden işletmelere yoğun saldırı düzenledi. Tüm belirlenen hedefler vuruldu.

28 BİN 465 ÖZEL ASKERİ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Karadeniz'de 4 insansız deniz aracının yok edildiği bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 36 binden fazla İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 361 tank ve zırhlı araç, 1489 çok namlulu roketatar, 18 bini aşkın obüs ve havan topu ile 28 bin 465 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.