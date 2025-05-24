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AA & Ensonhaber

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna'nın birçok bölgesine eş zamanlı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Verilen bilgiye göre, Rus güçleri bu kapsamda 14 adet İskender-M/KN-23 tipi balistik füze ve toplamda 254 İHA kullanarak ülke genelinde geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Ukrayna hava savunma sistemleri 6 füzeyi havada imha etmeyi başardı, 245 İHA ise etkisiz hale getirildi.

Saldırıların merkez üssü başkent Kiev olurken, Odessa, Harkiv, Zaporijya, Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgelerinin de hedef alındığı belirtildi.

KİEV'DE CAN PAZARI: 15 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna Ulusal Polisi de saldırılarla ilgili ayrı bir açıklama yayımladı. Buna göre başkent Kiev'in farklı noktalarında yer alan eğitim kurumları, apartmanlar ve alışveriş merkezleri gibi sivil yapılar ciddi hasar gördü. Polis, saldırılar sonucunda en az 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

ZELENSKY: "DÜNYA ARTIK GÖRÜYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, saldırılar sonrası yaptığı açıklamada Rusya’nın füze ve İHA’larla sadece şehirleri değil, barış umutlarını da hedef aldığını ifade etti. Zelensky, Kiev’de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölenler olduğunu ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini aktardı.

Rusya’nın saldırılarıyla savaşın süresini uzattığını vurgulayan Zelensky, “Her bombardıman, dünyanın gözünde Moskova’nın bu savaşın sürmesindeki rolünü daha da netleştiriyor” dedi. Ukrayna'nın defalarca ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatan Zelensky, Rusya’nın bu çağrılara kulak tıkadığını söyledi.

Zelensky, uluslararası topluma seslenerek, barışın sağlanması için ABD ve Avrupa’dan Moskova’ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.