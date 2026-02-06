Rusya’dan uzaya askeri hamle: Savunma Bakanlığı için uydular yörüngede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı Uzay Kuvvetleri’nin muharebe ekibi, 5 Şubat saat 21.59’da (Moskova saati) Arhangelsk bölgesinde bulunan Plesetsk Kozmodromu’ndan orta sınıf Soyuz-2.1b taşıyıcı roketini başarıyla fırlattı.

UYGULAR ASKERİ AMAÇLI

Taşıyıcı roketle birlikte uzaya gönderilen askeri uyduların, Savunma Bakanlığı’nın çıkarları doğrultusunda görev yapmak üzere önceden belirlenen yörüngelerine yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, fırlatma süreci ile uzay araçlarının hedef yörüngeye intikalinin planlanan takvime uygun ve herhangi bir aksaklık yaşanmadan gerçekleştirildiği vurgulandı.

Askeri uyduların kontrolünün Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı yer tabanlı merkezler tarafından devralındığı kaydedilirken, uydularla telemetri bağlantısının kurulduğu, iletişimin stabil olduğu ve tüm yerleşik sistemlerin normal şekilde çalıştığı bildirildi.