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Haber Merkezi

Rusya'nın güneyindeki Dağıstan bölgesinde, trafik polislerine yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, bölgede çıkan çatışmada üç polis memurunun öldürüldüğünü bildirdi.

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın yerel teşkilatından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin trafik polislerine yoğun ateş açtı.

ÇALDIKLARI ARAÇLA KAÇTILAR

Saldırının, başkent Mahaçkale'de meydana geldiği ve saldırganların olay yerinden çaldıkları bir servis aracıyla kaçtıkları aktarıldı.

3 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sonucu üç polis memuru hayatını kaybederken, olayda yoldan geçen 12 yaşındaki bir çocuk da şarapnel isabetiyle yaralandı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ ÖLDÜ

Yerel kaynaklara göre, saldırganlardan biri, güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi.

Diğer saldırgan ise kaçmayı başardı.

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı ve "Durdurma Planı" devreye sokuldu.

Görüntülerde, çatışma anı ve olay sonrası etkisiz hale getirilen saldırganlardan birinin cesedi yer aldı.

Kent genelinde silah sesleri duyuldu.

MELİKOV'DAN AÇIKLAMA: SAKİNLİĞİNİZİ KORUYUN

Dağıstan Bölge Başkanı Sergey Melikov yaptığı açıklamada, saldırganların dur ihtarına uymayarak ateş açtığını belirterek, “Yaralılarımız var. Güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımızdan sakin olmalarını ve güvenlik önlemlerine uymalarını rica ediyorum.” dedi.

RUSYA GENELİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından Rusya genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, saldırının faillerinin tespiti ve yakalanması için tüm birimlerin seferber edildiğini duyurdu.