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    Rusya'nın füze saldırısı, Fransız TV'sinin canlı yayınına yansıdı

    Buz hokeyi sahasını hedef alan füzeli saldırı sırasında muhabir ve kameraman neye uğradığını şaşırdı. Saldırı anı ve sonrasında sunucunun yaşadıkları kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 10:05
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 10:52
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    Rusya'nın füze saldırısı, Fransız TV'sinin canlı yayınına yansıdı

    Rusya ile Ukrayna arasında azalan gerilim, son günlerdeki çatışmalarla yeniden tırmanmaya başladı.

    Rus güçleri, İHA'lı saldırılarla Ukrayna'da askeri ve sivil altyapı noktalarını hedef almayı sürdürüyor.

    Saldırı anı Fransız televizyonunda

    Ukrayna da tespit ettiği Rus askerlerinin bulunduğu noktalara füzeli saldırılar gerçekleştiriyor.

    Rusya'nın füzeyle düzenlediği saldırı anları, Fransız TMC televizyonundaki canlı yayına yansıdı.

    Fransa'da canlı yayında Rus füze saldırısı ViDEO

    Muhabir konuşurken füzeli saldırı düzenlendi

    Olacaklardan habersiz bir şekilde savaşın seyrine ilişkin son durumu aktaran muhabirin konuşmasından bir süre sonra saldırı düzenlendi.

    Şiddetli saldırıda, Donetsk bölgesine bağlı Druzhkivka şehrindeki buz hokeyi sahası yerle bir oldu.

    Neye uğradıklarını şaşırdılar

    Neye uğradığını şaşıran muhabir ve kameraman, bulundukları yerden uzaklaşmaya çalıştı. Tüm bunlar ve TMC sunucusunun yaşadığı şok da anbean kayıtlara girdi.

    Rusya nın füze saldırısı, Fransız TV sinin canlı yayınına yansıdı #1

    Federasyon: Rus işgalciler beş buz stadyumunu yok etti

    Ukrayna Buz Hokeyi Federasyonu, "Savaşın başlamasından bu yana Rus işgalciler beş buz stadyumunu yok etti." açıklamasını yaptı.

    Donbas buz hokeyi kulübü, arenanın roket saldırısının ardından yıkıldığını duyurdu.

    Rusya nın füze saldırısı, Fransız TV sinin canlı yayınına yansıdı #2

    "Bir binadan daha fazlasıydı"

    Kulübün Genel Menajeri Fedor Ilyenko, sosyal medya paylaşımında, stadyumun Ukrayna'nın en büyük hokey ve artistik patinaj okuluna da ev sahipliği yaptığını söylerken, "Bir binadan daha fazlasıydı." dedi.

    Rusya nın füze saldırısı, Fransız TV sinin canlı yayınına yansıdı #3

    Rusya nın füze saldırısı, Fransız TV sinin canlı yayınına yansıdı #4

    Rusya nın füze saldırısı, Fransız TV sinin canlı yayınına yansıdı #5


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