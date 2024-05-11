Saç tokası sayesinde ev sahibi oldu! Bakın nasıl yaptı... ABD'li fenomen Demi Skipper, TikTok’ta başlattığı takas hareketinin sonucunda hiçbir para ödemeden ev sahibi oldu.

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Demi Skipper, popüler bir YouTube kanalına sahip olan ve genellikle ilginç ve eğlenceli içerikler paylaşan bir içerik oluşturucusu olarak tanınır. Özellikle, ikinci el alışveriş ve sıfır atık yaşam tarzı gibi konulara odaklanan içerikler üretmektedir. Ayrıca, yaratıcı ve eğlenceli videolarla geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.

Skipper, yalnızca bir saç tokasıyla başladığı takas serüveninin sonunda ev sahibi olmayı başardı.

TikTok fenomeni, 2020 yılının mayıs ayında Trade Me Project isimli bir proje başlattı ve küçük bir saç tokası ile başlayan bir takas serüvenine girdi.

İnanılmaz takas yolculuğu

İlk birkaç takasını San Francisco şehrinde gerçekleştiren 30 yaşındaki kadın, daha sonra eBay, Facebook ve Craiglist gibi siteler aracılığıyla takaslarına devam etti ve en sonunda bir elektrikli süpürge sahibi oldu.

ABD genelinde yayılmaya başlayan bu takaslar ile birlikte TikTok fenomeni, daha sonra elektrikli süpürgeyi bir snowboard ile, bu snowboard’ı bir dizüstü bilgisayarla, bilgisayarı da bir kamerayla takas etti.

Ardı ardına gelen takaslar sonrası bir iPhone'a sahip olan kadın, daha sonra bunu "2008 model Dodge" marka bir araç ile takas etti.

Daha sonra ise yine takas yoluyla Honda CRV ve üç traktöre sahip olan Demi Skipper, bunları enerji depolama birimi olan Tesla Powerall ile takas etti. Tesla Powerall, 40 bin dolar değerindeki bir römorkla değiştirildi.

Sonunda evini aldı

5 milyon aboneli Skipper, son takasının ardından hayallerine ulaşmayı başardı ve bu römorku Nashville eyaletinde bulunan bir ev ile takas etti.