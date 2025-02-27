Rusya'nın Irak'ın kuzeyindeki petrol projeleri yeniden başlıyor

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Rusya’nın Irak’taki enerji yatırımları yeniden aktifleşiyor...

İki ülke arasında gerçekelen üst düzey temasların ardından Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, yeni bir açıklama yaptı.

Tsivilev, Irak merkezi hükûmeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) petrol konusundaki anlaşmazlıklarını çözmelerinin ardından, Rus şirketlerin bölgedeki projelerine yeniden başlayacağını duyurdu.

ENERJİ YATIRIMLARI ASKIYA ALINMIŞTI

Rusya’nın bölgedeki enerji yatırımları daha önce bu anlaşmazlıklar nedeniyle askıya alınmıştı.

Ülkenin en büyük petrol üreticisi Rosneft de faaliyetlerini durduran şirketler arasında yer alıyordu.

Özellikle Suriye sınırına yakın bölgelerde güvenlik endişeleri nedeniyle bazı çalışmalarına ara vermişti.

TÜRKİYE'NİN ONAYI BEKLENİYOR

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdül-Gani, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol sevkiyatlarını yeniden başlatmak için Türkiye’nin onayını beklediklerini ve sevkiyatların birkaç gün içinde başlamasını umduklarını söylemişti.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Tsivilev, "Bölgede şirketlerimiz faaliyet gösterdiği ve projelere büyük yatırım yaptıkları için bu durum bizim için çok mühim. Federal hükûmet ile IKBY arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu projeler askıya alınmıştı" ifadelerini kullandı.