Rusya'ya karşı hamle: ABD, Ukrayna’da 12 gizli üs açtı ABD basını, CIA'in, dinleme faaliyeti için 8 yılda inşa ettiği üslere dikkati çekti. Bunların, CIA destekli casus üsler ağı olduğu vurgulandı.

ensonhaber.com

ABD, Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'ya destek veren ülkeler arasında öne çıkıyor.

Askeri ve mali yardımların yanı sıra Kiev yönetimine istihbarat da sağlanıyor.

New York Times gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Ukrayna'nın "Putin'le mücadelesine gizlice yardım ettiğini" yazdı.

Ukrayna ile 'gizli' istihbarat ortaklığı

ABD'nin, 10 yıldan fazla bir süredir Ukrayna ile "gizli" istihbarat ortaklığı geliştirdiği belirtilerek, bu ortaklığın Rusya'ya karşı "kritik önemde" olduğu bildirildi.

Ukrayna istihbaratının, geçmişte Rusya tarafından "tehlikeye atıldığının" düşünüldüğü belirtilerek, bugün ise Kremlin'e karşı Washignton'un en önemli istihbarat ortaklarından bir haline geldiğine dikkat çekildi.

Ukrayna'nın Rusya sınırı boyunca yer alan ormanlarında dinleme noktaları olduğu, toplam 12 gizli üssün son 8 yılda inşa edildiği kaydedildi.

CIA destekli casus üsler

Haberde, "Bunlar, CIA destekli casus üsler ağı..." denilerek şu örnekler verildi:

Savaştan önce Ukraynalılar, Rusya'nın 2014 yılında Malezya Hava Yolları'na ait 17 sefer sayılı ticari jet uçağının düşürülmesinde rol oynadığını kanıtlamaya yardımcı olan dinleme kayıtlarını toplayarak Amerikalılara kendilerini kanıtladılar.



Ukraynalılar, Amerikalıların 2016 ABD başkanlık seçimi operasyonuna karışan Rus ajanların peşine düşmesine de yardımcı oldu.

CIA'in ayrıca Rusya'da, Avrupa'da, Küba'da ve Rusların yoğun olduğu diğer yerlerde faaliyet gösteren "yeni nesil" Ukraynalı casusların eğitilmesine de katkı sağladığı bilgisi paylaşıldı.