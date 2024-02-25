Jens Stoltenberg: Ukrayna NATO'ya katılacak Stoltenberg, Kiev'in askeri ittifaka üyeliğinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. NATO Genel Sekreteri, "Putin'in Ukrayna'ya hakim olma hedefi değişmedi" dedi.

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AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın askeri ittifakın bir parçası olacağını söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2'nci yıl dönümünde görüntülü mesaj paylaşan Stoltenberg, müttefik ülkelerin Kiev'e destek taahhüdünü bir kez daha dile getirdi.

Stoltenberg, zamanı geldiğinde Ukrayna'nın NATO'nun üyesi olacağını vurguladı.

"Putin'in Ukrayna'ya hakim olma hedefi değişmedi"

"Savaş alanındaki durum ciddiyetini korumaya devam ediyor." diyen Stoltenberg, şunları anlattı:

(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'ya hakim olma hedefi değişmedi. Barışa hazırlandığına dair hiçbir belirti yok.

Stoltenberg, buna karşın Ukrayna'nın, Rusya'yı, ele geçirdiği toprakların yarısından, Karadeniz'in büyük kısmından geri püskürttüğünü belirtti.

"Ukrayna NATO'ya katılacak, bu sadece zaman meselesi"

NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna NATO'ya katılacak, bu sadece zaman meselesi. Biz sizleri o güne hazırlarken NATO Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Stoltenberg, bu durumda, NATO müttefiklerinin askeri ve ekonomik desteğinin önemli rol oynadığını dile getirerek, geçen haftalar içerisinde müttefiklerin milyarlarca dolar değerinde yeni yardım paketleri açıkladıklarını, bunların topçu mühimmatı, hava savunması ve savaş botları gibi temel yeteneklerin yanı sıra F-16 ekipmanı ve yedek parçaları, insansız hava araçları ve mayın temizleme ekipmanlarını da içerdiğini anımsattı.

"NATO'ya her zamankinden daha yakınlar"

Putin'in bu savaşı NATO'nun önünü kesmek, Ukrayna'nın üyeliğini engellemek için başlattığını ifade eden Stoltenberg, aksine Ukrayna'nın NATO'ya her zamankinden daha yakın hale geldiğini vurguladı.

Stoltenberg, Ukrayna kuvvetlerinin NATO ile birlikte çalışabilirliğini artırdıklarını, bu hedefle yakında Polonya'da Ortak Analiz, Eğitim ve Öğretim Merkezi'nin açılacağını söyledi.

NATO-Ukrayna Konseyi'nin mesajı

NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın, savaş suçları nedeniyle hesap vermesi gerektiği, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin barış planına tam destek verildiği belirtildi.

Müttefiklerin Ukrayna ile ikili uzun vadeli güvenlik taahhütleri ve düzenlemeleri üzerinde anlaşmaya varma çabalarının memnuniyetle karşılandığı bildirilen açıklamada, "Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır." ifadesi kullanıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)